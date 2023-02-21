Директором пермского фонда капремонта официально стал племянник бывшего коменданта Кремля

Руководителем Фонда капремонта Пермского края стал Владимир Хлебников

Владимир Хлебников официально избран руководителем Фонда Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Пермской крае официально выбрали директора фонда капремонта. Им стал Владимир Хлебников, имеющий родственные связи в среде статусных силовиков в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края.

«Завершился конкурс на замещение должности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта. До него были допущены 3 кандидата: Владимир Хлебников, Наталья Киселева и Степан Ясырев. Наибольшее количество баллов набрал действующий глава фонда Владимир Хлебников — 76 баллов, он признан победителем. Киселева и Ясырев заработали 51 и 31 балл соответственно», — сообщили в министерстве.

Трудовой договор с Владимиром Хлебниковом будет заключен в ближайшее время. В планах нового директора — большее привлечение местных подрядчиков к работам. Это не только поможет снизить затраты организаций, но и повысит ответственность перед пермяками.

Ранее URA.RU рассказывало, что в политэлитах региона обсуждают статусных родственников Владимира Хлебникова. Говорят, что это, скорее всего, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников.