Пермские власти не могут уволить скандального чиновника из-за его связей в Москве

16 февраля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

По исполнению программы капремонта Пермский край находится на последних местах в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские власти не могут уволить провалившего работу и. о. директора краевого фонда капремонта Владимира Хлебникова, имеющего родственные связи в среде статусных силовиков в Москве. В политэлитах региона говорят, что это, скорее всего, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников. Эти связи Хлебников, отмечают в политтусовке, часто упоминает в разговорах. По уровню исполнения программы капремонта Пермский край находится на предпоследнем месте в стране (около 6%). Полпред в ПФО Комаров попросил губернатора Махонина отчитаться о хищениях в фонде. Депутаты заксобрания ловят Хлебникова на манипуляции цифрами, которые никак не сходятся. Но он продолжает работу и даже заявился на участие в конкурсе по отбору директора. Правда, конкурс проходит с приключениями, и во время написания теста от Минстроя РФ на знание законодательства у всех участников, кроме Хлебникова, вдруг вылетели компьютеры. И это помимо иных скандалов. Назначение бывшего начальника полка ДПС Хлебникова и. о. директора фонда в 2021 году изначально выглядело сомнительно. Для того, чтобы ремонтировать дома, нужно обладать управленческими навыками и минимальными строительными знаниями, которых у него не было, отмечают в среде капремонта. За год работы Хлебникова в должности из фонда уволилась половина сотрудников, а остальные ушли позже из-за кратно возросшей нагрузки. Отчаявшиеся получить оплату за контракты подрядчики (им перестали платить даже авансы) отказываются участвовать в контрактах фонда. В 2022 году на фоне роста стоимости стройматериалов руководство фонда не смогло урегулировать отношения с компаниями, работающими на объектах, из-за чего те побросали дома с открытыми крышами. Руководство края и радо бы перевести Хлебникова на другой фронт. Но он якобы пугает влиятельным дядей, которым якобы является Сергей Хлебников, который с 2004 года по 2020 год работал руководителем службы ФСО России — комендантом Московского Кремля. На сайте московской мэрии указано, что Сергей Хлебников является уроженцем Перми. Много лет он случил в структурах КГБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти не могут уволить провалившего работу и. о. директора краевого фонда капремонта Владимира Хлебникова, имеющего родственные связи в среде статусных силовиков в Москве. В политэлитах региона говорят, что это, скорее всего, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников. Эти связи Хлебников, отмечают в политтусовке, часто упоминает в разговорах. По уровню исполнения программы капремонта Пермский край находится на предпоследнем месте в стране (около 6%). Полпред в ПФО Комаров попросил губернатора Махонина отчитаться о хищениях в фонде. Депутаты заксобрания ловят Хлебникова на манипуляции цифрами, которые никак не сходятся. Но он продолжает работу и даже заявился на участие в конкурсе по отбору директора. Правда, конкурс проходит с приключениями, и во время написания теста от Минстроя РФ на знание законодательства у всех участников, кроме Хлебникова, вдруг вылетели компьютеры. И это помимо иных скандалов. Назначение бывшего начальника полка ДПС Хлебникова и. о. директора фонда в 2021 году изначально выглядело сомнительно. Для того, чтобы ремонтировать дома, нужно обладать управленческими навыками и минимальными строительными знаниями, которых у него не было, отмечают в среде капремонта. За год работы Хлебникова в должности из фонда уволилась половина сотрудников, а остальные ушли позже из-за кратно возросшей нагрузки. Отчаявшиеся получить оплату за контракты подрядчики (им перестали платить даже авансы) отказываются участвовать в контрактах фонда. В 2022 году на фоне роста стоимости стройматериалов руководство фонда не смогло урегулировать отношения с компаниями, работающими на объектах, из-за чего те побросали дома с открытыми крышами. Руководство края и радо бы перевести Хлебникова на другой фронт. Но он якобы пугает влиятельным дядей, которым якобы является Сергей Хлебников, который с 2004 года по 2020 год работал руководителем службы ФСО России — комендантом Московского Кремля. На сайте московской мэрии указано, что Сергей Хлебников является уроженцем Перми. Много лет он случил в структурах КГБ.