Мэр из ЯНАО планирует открыть в городе трассу для дрифтеров

Дрифтеры просят организовать место для тренировок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский озвучил планы по открытию в городе безопасной и современной трассы для любителей дрифта. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«Познакомился с салехардскими любителями дрифта. Парни просили оборудованное место для тренировок, чтобы заниматься любимым делом и не мешать жителям города. Прорабатываем вопрос об обустройстве специальной трассы, безопасной и современной», — сообщает Титовский.

Мэр отметил, что в апреле планируется провести открытые показательные выступления и соревнования. На мероприятия будут приглашены экстремалы из Лабытнанги и Приуралья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое появится зимняя трасса для дрифта благодаря гранту губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Проект Рафаела Егиазаряна по устройству зимней трассы победил в конкурсе «Ямальские молодежные инициативы». Рафаел получил п163 тыс. рублей на осуществление своего проекта.