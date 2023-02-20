20 февраля 2023
19 февраля 2023

Мэр из ЯНАО планирует открыть в городе трассу для дрифтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут, дрифт, занос, автоспорт
Дрифтеры просят организовать место для тренировок Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский озвучил планы по открытию в городе безопасной и современной трассы для любителей дрифта. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«Познакомился с салехардскими любителями дрифта. Парни просили оборудованное место для тренировок, чтобы заниматься любимым делом и не мешать жителям города. Прорабатываем вопрос об обустройстве специальной трассы, безопасной и современной», — сообщает Титовский.

Мэр отметил, что в апреле планируется провести открытые показательные выступления и соревнования. На мероприятия будут приглашены экстремалы из Лабытнанги и Приуралья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое появится зимняя трасса для дрифта благодаря гранту губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Проект Рафаела Егиазаряна по устройству зимней трассы победил в конкурсе «Ямальские молодежные инициативы». Рафаел получил п163 тыс. рублей на осуществление своего проекта.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский озвучил планы по открытию в городе безопасной и современной трассы для любителей дрифта. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Познакомился с салехардскими любителями дрифта. Парни просили оборудованное место для тренировок, чтобы заниматься любимым делом и не мешать жителям города. Прорабатываем вопрос об обустройстве специальной трассы, безопасной и современной», — сообщает Титовский. Мэр отметил, что в апреле планируется провести открытые показательные выступления и соревнования. На мероприятия будут приглашены экстремалы из Лабытнанги и Приуралья. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое появится зимняя трасса для дрифта благодаря гранту губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Проект Рафаела Егиазаряна по устройству зимней трассы победил в конкурсе «Ямальские молодежные инициативы». Рафаел получил п163 тыс. рублей на осуществление своего проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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