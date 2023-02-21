21 февраля 2023

Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в ДСНВ

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин доложил о внесении закона о приостановке участия РФ в ДСНВ Фото:

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального Закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил Володин на официальной странице Государственной думы РФ. Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ завтра.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального Закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил Володин на официальной странице Государственной думы РФ. Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ завтра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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