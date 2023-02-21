Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в ДСНВ

21 февраля 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Володин доложил о внесении закона о приостановке участия РФ в ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального Закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил Володин на официальной странице Государственной думы РФ. Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ завтра.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке участия страны в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Президент РФ внес в Государственную Думу проект Федерального Закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил Володин на официальной странице Государственной думы РФ. Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ завтра.