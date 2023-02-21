В Тюмени назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде

Туту.ру: самыми дешевыми железнодорожными направлениями из Тюмени стали Екатеринбург и Омск

22 февраля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Спросом у тюменцев пользуются поездки на поезде в Екатеринбург, Сургут и Омск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми дешевыми железнодорожными направлениями из Тюмени среди популярных стали Екатеринбург и Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Больше всего пользуются спросом поезда из Тюмени в Екатеринбург, Сургут и Омск. За билет в Екатеринбург платят в среднем 1 273 рубля в одну сторону, в Омск — 1 675 рублей», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за февраль 2023 года. Популярностью у жителей Тюмени также пользуются поездки на поезде в Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Новый Уренгой и Пермь. Самым дорогим из вышеперечисленных является путешествие в Новый Уренгой — билет в одну сторону обойдется примерно в 3 323 рубля. За поездку в Сургут тюменцам придется заплатить 2 116 рублей, в Нижневартовск — 2 456 рублей, в Пыть-Ях — 1 902 рубля и в Пермь — 2 265 рублей. Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Новый Уренгой стал самым дорогим популярным авианаправлением в феврале. По данным аналитиков, средний чек туда-обратно составляет 19 821 рубль.

Самыми дешевыми железнодорожными направлениями из Тюмени среди популярных стали Екатеринбург и Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Больше всего пользуются спросом поезда из Тюмени в Екатеринбург, Сургут и Омск. За билет в Екатеринбург платят в среднем 1 273 рубля в одну сторону, в Омск — 1 675 рублей», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за февраль 2023 года. Популярностью у жителей Тюмени также пользуются поездки на поезде в Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Новый Уренгой и Пермь. Самым дорогим из вышеперечисленных является путешествие в Новый Уренгой — билет в одну сторону обойдется примерно в 3 323 рубля. За поездку в Сургут тюменцам придется заплатить 2 116 рублей, в Нижневартовск — 2 456 рублей, в Пыть-Ях — 1 902 рубля и в Пермь — 2 265 рублей. Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Новый Уренгой стал самым дорогим популярным авианаправлением в феврале. По данным аналитиков, средний чек туда-обратно составляет 19 821 рубль.