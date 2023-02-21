Трамп потребовал избавиться от Байдена из-за страха третьей мировой войны

Экс-президент США Трамп: из-за Байдена мир стоит на грани третьей мировой войны

22 февраля 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Мир находится на грани новой войны из-за «одержимых в Вашингтоне», считает Дональд Трамп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенным Штатам следует избавиться от своего президента Джо Байдена. Мир стоит на грани глобального конфликта, а виновата в его начале будет правящая элита США. С таким заявлением выступил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мир на грани новой мировой войны из-за Байдена и других „одержимых“ в Вашингтоне. США нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения», — сказал Дональд Трамп в своей социальной сети Trurh Social. По мнению Трампа, «вашингтонские генералы и бюрократы-дипломаты» только и знают, как втянуть страну в конфликт. Но при этом они не обладают ни навыками, ни знаниями о том, как избежать противостояния. Экс-президент США уже критиковал Байдена, заявляя, что Америка стала посмешищем для всего мира. По словам Трампа, политика действующего главы Соединенных Штатов разрушает идею «американской мечты». Ранее Трамп заявлял, что продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. Бывший президент считает, что смог бы разрешить проблему за сутки.

Соединенным Штатам следует избавиться от своего президента Джо Байдена. Мир стоит на грани глобального конфликта, а виновата в его начале будет правящая элита США. С таким заявлением выступил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мир на грани новой мировой войны из-за Байдена и других „одержимых“ в Вашингтоне. США нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения», — сказал Дональд Трамп в своей социальной сети Trurh Social. По мнению Трампа, «вашингтонские генералы и бюрократы-дипломаты» только и знают, как втянуть страну в конфликт. Но при этом они не обладают ни навыками, ни знаниями о том, как избежать противостояния. Экс-президент США уже критиковал Байдена, заявляя, что Америка стала посмешищем для всего мира. По словам Трампа, политика действующего главы Соединенных Штатов разрушает идею «американской мечты». Ранее Трамп заявлял, что продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. Бывший президент считает, что смог бы разрешить проблему за сутки.