Дочь курганского бойца организовала сбор посылок для военнослужащих на передовой. Видео

Участники спецоперации получили подарки к 23 февраля от лицеистов из Шадринска

22 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Зауральские лицеисты помогли участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дочь участника спецоперации (СВО) из Курганской области организовала сбор помощи в образовательной организации для отправки на передовую. Российские военнослужащие уже получили посылку, сообщили в администрации города Шадринск. «Мы получили посылку. Дочка нашего бойца в лицее организовала вот такую помощь. Представляете, большие три коробки? Чуть слезы не накатывают», — рассказал военнослужащий. Видео опубликовано в группе «Администрация города Шадринска» в соцсети «ВКонтакте». О том, что солдаты из Белозерского округа (Курганская область), находящиеся в зоне СВО на Украине, записали видеообращение к землякам, URA.RU писало ранее. Зауральцы поблагодарили неравнодушных граждан за предоставленный груз и детей за переданные письма. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганские чиновники и бизнесмены передали машину на передовую. Военнослужащим также передали тепловые пушки, бензогенератор и расходные материалы. Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины началась в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная ее задача — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.

Дочь участника спецоперации (СВО) из Курганской области организовала сбор помощи в образовательной организации для отправки на передовую. Российские военнослужащие уже получили посылку, сообщили в администрации города Шадринск. «Мы получили посылку. Дочка нашего бойца в лицее организовала вот такую помощь. Представляете, большие три коробки? Чуть слезы не накатывают», — рассказал военнослужащий. Видео опубликовано в группе «Администрация города Шадринска» в соцсети «ВКонтакте». О том, что солдаты из Белозерского округа (Курганская область), находящиеся в зоне СВО на Украине, записали видеообращение к землякам, URA.RU писало ранее. Зауральцы поблагодарили неравнодушных граждан за предоставленный груз и детей за переданные письма. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганские чиновники и бизнесмены передали машину на передовую. Военнослужащим также передали тепловые пушки, бензогенератор и расходные материалы. Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины началась в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная ее задача — демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевского режима и нацбатальонов ВСУ.