Курганские бойцы в зоне СВО записали видеообращение к школьникам

Участники спецоперации поблагодарили детей Курганской области за письма к Дню защитника Отечества

Курганские бойцы поблагодарили земляков за помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы из Белозерского округа (Курганская область), находящиеся в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине записали видеообращение к землякам. Курганцы поблагодарили неравнодушных земляков за предоставленный груз и детей за переданные письма.

«Благодарим жителей Белозерского района за предоставленную помощь в виде посылок. Эти вещи помогут в нашей борьбе. Очень приятно, что дети прислали нам письма, которые согревают наши души. Победа будет за нами. Россия — вперед!» — сказал один участников СВО.

На странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» указано, что груз с подарками и письмами школьников для курганских бойцов к Дню защитника Отчества, теплыми вещами, продуктами и медикаментами, была направлен в феврале. Военнослужащие получили также тепловизионный прицел, две печи и две бензопилы.

URA.RU уже писало, что курганские бойцы из зоны специальной военной операции записали видеообращение со словами благодарности, адресованные социальному отделу Курганской епархии, за предоставленную помощь. Ранее военнослужащие Зауралья показали, что им отправили земляки. Корреспонденты агентства сообщали также, что солдаты из Курганской области, участвующие в спецоперации благодарили курганских детей за письма и рисунки, которые им отправляют на фронт.

Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима и националистов ВСУ.