Курганцы передали военным из зоны СВО автомобиль УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане чиновники и бизнесмены передали военным в зону спецоперации на Украине автомобиль УАЗ. В передаче машины приняли участие замгубернатора Владимир Архипов, местные бизнесмены и региональное отделение Бессмертного полка России, передает корреспондент URA.RU.

Автомобиль передали представителям 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. «Будем дальше помогать всемерно. Сегодня, вы видели, лесопромышленные предприятия за свой практически счет, и еще ряд компаний приобрели автомобиль УАЗ и передали 232 бригаде для выполнения тех задач, которые поставлены перед ними», — рассказал URA.RU Архипов.

Помимо автомобиля бойцами передали тепловые пушки, бензогенератор и другие предметы и расходные материалы. По словам руководителя Ассоциации лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий Курганской области Юрия Ильяшенко, на автомобиль было потрачено 1,3 млн рублей. Помимо этого, около 300 тысяч рублей было выделено на другие предметы.

Ранее URA.RU писало, что курганцы передали бойцам из зоны СВО оружие для захвата дронов. На его покупку было собрано почти полмиллиона рублей. После этого был открыт сбор на такое же антидроновое ружье для спецназа ГРУ. Кроме того из Кургана военным неоднократно отправляли квадрокоптеры и тепловизоры.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

На УАЗ потратили 1,3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автомобиль передадут представителям 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помимо УАЗа, военным передали и другие полезные предметы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU