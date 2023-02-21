В ЯНАО на праздничные выходные ожидается метель и сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО синоптики ожидают 22 и 23 февраля усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах возможны метели, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«22 февраля в ЯНАО ожидается ветер юго-западный и северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 17 м/с, в отдельных районах возможны метели и изморозь. Температура воздуха: ночью от -25 до -30 градусов, днем от -10 до -15, местами до -5 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления.

23 февраля произойдет потепление воздуха днем от -1 до -6 градусов, а порывы ветра при этом усилятся местами до 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют метель и умеренный снег. 24 февраля ветер спадет, метель и осадки не ожидаются. Температура воздуха: ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до -6.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО дорожники расчистили зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале от последствий метелей. По нему разрешено движение автомобилей массой до 20 тонн.