В Невьянском городском округе (Свердловская область) 21 февраля двум вдовам погибших на спецоперации вручили ордена Мужества. Об этом сообщил глава Александр Берчук.
«Сегодня вручили вдовам погибших ордена Мужества», — написал Берчук на странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония вручения прошла в Доме культуры «Машиностроителей».
К государственной награде погибшие представлены посмертно. «[Награды присвоены им] за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — добавил Берчук.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цель спецоперации заключается в защите мирного населения Донбасса.
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