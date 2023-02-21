21 февраля 2023

Погибших на спецоперации свердловчан наградили орденами Мужества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Вдовам погибших на СВО передали ордена Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Невьянском городском округе (Свердловская область) 21 февраля двум вдовам погибших на спецоперации вручили ордена Мужества. Об этом сообщил глава Александр Берчук.

«Сегодня вручили вдовам погибших ордена Мужества», — написал Берчук на странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония вручения прошла в Доме культуры «Машиностроителей».

К государственной награде погибшие представлены посмертно. «[Награды присвоены им] за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — добавил Берчук.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цель спецоперации заключается в защите мирного населения Донбасса.

Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Невьянском городском округе (Свердловская область) 21 февраля двум вдовам погибших на спецоперации вручили ордена Мужества. Об этом сообщил глава Александр Берчук. «Сегодня вручили вдовам погибших ордена Мужества», — написал Берчук на странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония вручения прошла в Доме культуры «Машиностроителей». К государственной награде погибшие представлены посмертно. «[Награды присвоены им] за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — добавил Берчук. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, цель спецоперации заключается в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...