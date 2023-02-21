21 февраля 2023

В суд поступило первое в России дело против военнослужащего ВСУ

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Обстрелы Донецка. Донецк, ск рф, ск
Военнослужащего ВСУ подозревают в убийстве мирного жителя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Южный военный суд поступило первое уголовное дело против солдата ВСУ Антона Чередника по обвинению в убийстве и обучении террористической деятельности. Об этом рассказали в суде.

«Антону Череднику вменяется ст. 278 („Насильственный захват власти“), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 („Убийство“), ст. 205.3 УК РФ („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“)», — цитирует ТАСС заявление Южного военного суда. Сообщается, что это первое подобное уголовное дело.

Также Южный военный суд рассматривает уголовное дело участника нацбатальона Дениса Мурыги. Его обвинили в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения по террористической деятельности.

Следственный комитет РФ сообщал о задержании Чередника в июне. По версии следствия, в марте он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения украинских слов, передает телеканал 360.

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В Южный военный суд поступило первое уголовное дело против солдата ВСУ Антона Чередника по обвинению в убийстве и обучении террористической деятельности. Об этом рассказали в суде. «Антону Череднику вменяется ст. 278 („Насильственный захват власти“), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 („Убийство“), ст. 205.3 УК РФ („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“)», — цитирует ТАСС заявление Южного военного суда. Сообщается, что это первое подобное уголовное дело. Также Южный военный суд рассматривает уголовное дело участника нацбатальона Дениса Мурыги. Его обвинили в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения по террористической деятельности. Следственный комитет РФ сообщал о задержании Чередника в июне. По версии следствия, в марте он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения украинских слов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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