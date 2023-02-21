В суд поступило первое в России дело против военнослужащего ВСУ

22 февраля 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Военнослужащего ВСУ подозревают в убийстве мирного жителя Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Южный военный суд поступило первое уголовное дело против солдата ВСУ Антона Чередника по обвинению в убийстве и обучении террористической деятельности. Об этом рассказали в суде. «Антону Череднику вменяется ст. 278 („Насильственный захват власти“), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 („Убийство“), ст. 205.3 УК РФ („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“)», — цитирует ТАСС заявление Южного военного суда. Сообщается, что это первое подобное уголовное дело. Также Южный военный суд рассматривает уголовное дело участника нацбатальона Дениса Мурыги. Его обвинили в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения по террористической деятельности. Следственный комитет РФ сообщал о задержании Чередника в июне. По версии следствия, в марте он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения украинских слов, передает телеканал 360.

В Южный военный суд поступило первое уголовное дело против солдата ВСУ Антона Чередника по обвинению в убийстве и обучении террористической деятельности. Об этом рассказали в суде. «Антону Череднику вменяется ст. 278 („Насильственный захват власти“), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 („Убийство“), ст. 205.3 УК РФ („Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“)», — цитирует ТАСС заявление Южного военного суда. Сообщается, что это первое подобное уголовное дело. Также Южный военный суд рассматривает уголовное дело участника нацбатальона Дениса Мурыги. Его обвинили в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения по террористической деятельности. Следственный комитет РФ сообщал о задержании Чередника в июне. По версии следствия, в марте он убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения украинских слов, передает телеканал 360.