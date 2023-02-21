С началом весны в Челябинске завоют сирены

В Челябинске 1 марта проведут проверки систем оповещения населения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 1 марта проведут проверку системы оповещения населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, проверка будет сопровождаться включением сирен и громкоговорителей.

«1 марта в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения на территории Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. Напомним, звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

Там отметили, что, услышав сигнал, жители должны включить телевизор или радио и прослушать сообщение об обстановке и следующих действиях. В управлении просят сохранять спокойствие во время проверки.

Осенью прошлого года проверка системы прошла без воя сирен. Все остальные мероприятия прошли в штатном режиме.