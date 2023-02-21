21 февраля 2023

С началом весны в Челябинске завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рупор, громкоговоритель, ммк, труба, экология
В Челябинске 1 марта проведут проверки систем оповещения населения Фото:

В Челябинске 1 марта проведут проверку системы оповещения населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, проверка будет сопровождаться включением сирен и громкоговорителей.

«1 марта в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения на территории Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. Напомним, звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

Там отметили, что, услышав сигнал, жители должны включить телевизор или радио и прослушать сообщение об обстановке и следующих действиях. В управлении просят сохранять спокойствие во время проверки.

Осенью прошлого года проверка системы прошла без воя сирен. Все остальные мероприятия прошли в штатном режиме.

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В Челябинске 1 марта проведут проверку системы оповещения населения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, проверка будет сопровождаться включением сирен и громкоговорителей. «1 марта в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения на территории Челябинска с включением электросирен и громкоговорителей. Напомним, звук сирены означает сигнал „Внимание всем!“», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. Там отметили, что, услышав сигнал, жители должны включить телевизор или радио и прослушать сообщение об обстановке и следующих действиях. В управлении просят сохранять спокойствие во время проверки. Осенью прошлого года проверка системы прошла без воя сирен. Все остальные мероприятия прошли в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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