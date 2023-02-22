В Лужниках пройдет митинг-концерт с участием Путина

22 февраля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступит перед россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лужниках в Москве 22 февраля в 15:00 мск.пройдет митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества с участием президента России Владимира Путина, который будет «продолжением» послания Федеральному собранию. Мероприятие будет посвящено участникам спецоперации на Украине. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» состоится 22 февраля в Лужниках, он «продолжит» послание президента к Федеральному собранию, сообщали СМИ. Ожидается, что в нем поучаствуют 200 тысяч человек. В Кремле отмечали, что у них нет информации о мероприятии и участии в нем Путина. Планируется, что выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса, передает ТАСС. С патриотическими песнями и стихами выступят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий, группы «Пятеро», «ПослеZавтра» и другие. Среди артистов также Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, «Любэ» и SHAMAN.

В Лужниках в Москве 22 февраля в 15:00 мск.пройдет митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества с участием президента России Владимира Путина, который будет «продолжением» послания Федеральному собранию. Мероприятие будет посвящено участникам спецоперации на Украине. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» состоится 22 февраля в Лужниках, он «продолжит» послание президента к Федеральному собранию, сообщали СМИ. Ожидается, что в нем поучаствуют 200 тысяч человек. В Кремле отмечали, что у них нет информации о мероприятии и участии в нем Путина. Планируется, что выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, а также творческие коллективы из Донбасса, передает ТАСС. С патриотическими песнями и стихами выступят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий, группы «Пятеро», «ПослеZавтра» и другие. Среди артистов также Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, «Любэ» и SHAMAN.