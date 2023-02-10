В Кремле не подтвердили участие Путина на митинге в «Лужниках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу участия Владимира Путина на митинге в «Лужниках»
В Кремле воздержались от комментариев сообщения о готовящемся 22 февраля митинге-концерте в «Лужниках» и участии в нем президента Владимира Путина. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если такое мероприятие состоится, об этом будет объявлено позже.
«Пока нечего сказать. Если в графике президента появится, мы сообщим», — отметил Песков.
Масштабный митинг-концерт, по данным РБК, планируется провести в «Лужниках» на следующий день после оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию. По информации издания, возможно, что в нем примет участие и Владимир Путин.
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