В Кремле не подтвердили участие Путина на митинге в «Лужниках»

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу участия Владимира Путина на митинге в «Лужниках» Фото:

В Кремле воздержались от комментариев сообщения о готовящемся 22 февраля митинге-концерте в «Лужниках» и участии в нем президента Владимира Путина. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если такое мероприятие состоится, об этом будет объявлено позже.

«Пока нечего сказать. Если в графике президента появится, мы сообщим», — отметил Песков.

Масштабный митинг-концерт, по данным РБК, планируется провести в «Лужниках» на следующий день после оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию. По информации издания, возможно, что в нем примет участие и Владимир Путин.

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В Кремле воздержались от комментариев сообщения о готовящемся 22 февраля митинге-концерте в «Лужниках» и участии в нем президента Владимира Путина. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если такое мероприятие состоится, об этом будет объявлено позже. «Пока нечего сказать. Если в графике президента появится, мы сообщим», — отметил Песков. Масштабный митинг-концерт, по данным РБК, планируется провести в «Лужниках» на следующий день после оглашения послания президента РФ Федеральному Собранию. По информации издания, возможно, что в нем примет участие и Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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