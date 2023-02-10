РБК: Кремль готовит важное мероприятие после послания Путина

После послания президента России Владимира Путина состоится митинг-концерт, сообщает РБК
Кремль готовит митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина 22 февраля. Об это сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
«В Кремле на 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта, предполагается, что в нем примет участие Владимир Путин», — передает РБК. Возможное место проведения концерта — Лужники. Вероятно, концерт будет проведен в качестве продолжения послания президента Федеральному Собранию.
Ранее стало известно, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщили депутаты Госдумы РФ Евгений Москвичев и Денис Парфенов.
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