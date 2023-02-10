РБК: Кремль готовит важное мероприятие после послания Путина

РБК: послание Путина Федеральному Собранию завершится митингом-концертом

10 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

После послания президента России Владимира Путина состоится митинг-концерт, сообщает РБК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль готовит митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина 22 февраля. Об это сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. «В Кремле на 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта, предполагается, что в нем примет участие Владимир Путин», — передает РБК. Возможное место проведения концерта — Лужники. Вероятно, концерт будет проведен в качестве продолжения послания президента Федеральному Собранию. Ранее стало известно, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщили депутаты Госдумы РФ Евгений Москвичев и Денис Парфенов.

Кремль готовит митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина 22 февраля. Об это сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. «В Кремле на 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта, предполагается, что в нем примет участие Владимир Путин», — передает РБК. Возможное место проведения концерта — Лужники. Вероятно, концерт будет проведен в качестве продолжения послания президента Федеральному Собранию. Ранее стало известно, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщили депутаты Госдумы РФ Евгений Москвичев и Денис Парфенов.