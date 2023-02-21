Челябинские депутаты-единороссы выбрали нового руководителя фракции в ЗСО

Вице-спикер ЗСО Олег Гербер стал председателем единороссов в областном парламенте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты-единороссы заксобрания Челябинской области выбрали 22 февраля нового председателя фракции. Им стал вице-спикер и депутат областного парламента Олег Гербер. Об этом URA.RU сообщили во фракции.

«На пост председателя фракции „ЕР“ в ЗСО партийцам было предложено две кандидатуры — Гербера и депутата ЗСО Александра Мотовилова. В голосовании приняли участие 34 депутата (из 43), двое не голосовали. Большинство голосов, это 32 депутата, проголосовали за Гербера», — сообщили URA.RU во фракции.

Перед фракцией состоялось заседание областного президиума ЕР, которое провел секретарь регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер. Он предложил на пост руководителя фракции Гербера, объяснив это новыми задачами, которые стоят перед ЕР.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер ЗСО Александр Лазарев попросил освободить его от обязанностей руководителя фракции ЕР из-за межфракционной нагрузки. Он предложит кандидатуру Гербера на пост руководителя, как своего заместителя по информационной политике.