В Ельцин Центре устроят вечер памяти критика властей РФ

В Ельцин Центре устроят кинопоказ, посвященный Борису Немцову

Немцов известен книгами, в которых он критикует действующую власть Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Ельцин Центре в Екатеринбурге почтят память политического и государственного деятеля Бориса Немцова, который критиковал российскую власть. Вечер 27 февраля будет посвящен восьмилетней годовщине убийства Немцова. Анонс мероприятия появился в афише центра.

«В День памяти Бориса Немцова будет впервые полностью показано видеоинтервью с ним, записанное для Музея Бориса Ельцина. В фойе кинозала вы сможете купить книгу Жанны Немцовой „Дочь своего отца“», — говорится в анонсе.

Во время встречи в ЕЦ организаторы вспомнят, как работал самый молодой губернатор страны, почему его называли будущим президентом России. Также поговорят об убийстве 55-летнего Немцова, которое произошло в центре Москвы. Мероприятие пройдет 27 февраля в 19:00 в кино-конференц-зале. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

В 2022 году в Ельцин Центр на презентацию своей книги об отце должна была приехать Жанна Немцова, однако она отменила визит в Екатеринбург и покинула Россию из-за начала спецоперации на Украине. Ранее в столице Урала проходили пикеты в память о политике Борисе Немцове.

Экс-премьер РФ застрелили в ночь с 27 на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве. В политика стреляли 6-8 раз, он скончался на месте на глазах своей подруги — модели Анны Дурицкой. Следователи рассматривали более пяти мотивов преступников, среди которых были: провокация, внутриукраинские события, экстремистский след. Стрелявших осудили, а заказчик так и не был найден.