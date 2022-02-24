Свердловский истеблишмент отменяет торжественные мероприятия

Переносы культурных мероприятий начались в последние пару дней Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Екатеринбурге начали отменять культурные мероприятия из-за проведения военной спецоперации на Украине. Так, в Ельцин Центре отменили презентацию книги Жанны Немцовой, а уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) отказался торжественно открывать выставку «Форма фотографии: от пустоты к пространству».

«Друзья, в связи с происходящими событиями, торжественная часть открытия выставки не состоится. Но можно будет прийти и посмотреть работы участников Лаборатории молодого художника», — сообщили в пресс-службе ГЦСИ. Торжественное открытие должно было состояться в субботу 26 февраля в фотографическом музее «Дом Метенкова».

«К сожалению, по независящим от нас причинам Жанна Немцова не сможет приехать в Ельцин Центр 27 февраля, в связи с чем мы вынуждены отменить презентацию книги „Дочь своего отца“ с ее участием», — говорится в сообщении организаторов встречи. Презентация книги Жанны Немцовой была назначена на 27 февраля. Журналистка должна была приехать и лично представить произведение читателям. В пресс-службе Ельцин Центра журналисту URA.RU рассказали, что презентация не стоится в связи с тем, что Немцова покидает страну из-за несогласия с проведением военной спецоперации на Украине.

Сегодня днем, стало известно, что группа «Тараканы» отменила концерт в Екатеринбурге, а хип-хоп исполнитель Элджей и группа «Грот» перенесли вступление. Все это стало откликом на проведение военной спецоперации на Украине. В ходе нее Россия проведет денацификацию и демилитаризацию республики.

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