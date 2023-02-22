В Госдуме поддержали приостановку участия в ДСНВ

22 февраля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Госдума поддержала предложение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы по международным делам поддержал законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. Об этом сообщили в Госдуме. «В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности. В связи с этим вносится предложение о приостановлении действия Договора», — указано в пояснительной записке. В базе законопроектов Госдумы сообщается, что комитет по международным делам поддержал инициативу . Законопроект внес президент РФ Владимир Путин, сообщает газета MK.RU . По его словам, Россия не выходит из соглашения, а приостанавливает его. Договор между США и Россией предполагает сокращение ядерного арсенала. В Бельгии выразили опасение из-за такого решения России.

Комитет Госдумы по международным делам поддержал законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. Об этом сообщили в Госдуме. «В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности. В связи с этим вносится предложение о приостановлении действия Договора», — указано в пояснительной записке. В базе законопроектов Госдумы сообщается, что комитет по международным делам поддержал инициативу. Законопроект внес президент РФ Владимир Путин, сообщает газета MK.RU. По его словам, Россия не выходит из соглашения, а приостанавливает его. Договор между США и Россией предполагает сокращение ядерного арсенала. В Бельгии выразили опасение из-за такого решения России.