В НАТО попросили Россию передумать относительно ДСНВ

22 февраля 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Бельгия призвала Россию пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Бельгийские власти опасаются последствий приостановки участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и просят пересмотреть это решение. Такую позицию озвучили в министерстве иностранных дел Бельгии. «Это ставит под угрозу единственное соглашение об ограничении размещения ядерного оружия. Бельгия настоятельно призывает Россию пересмотреть это решение», — говорится в сообщении бельгийского МИД в Twitter. Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данного вопроса назначен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После этого Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Бельгийские власти опасаются последствий приостановки участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и просят пересмотреть это решение. Такую позицию озвучили в министерстве иностранных дел Бельгии. «Это ставит под угрозу единственное соглашение об ограничении размещения ядерного оружия. Бельгия настоятельно призывает Россию пересмотреть это решение», — говорится в сообщении бельгийского МИД в Twitter. Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данного вопроса назначен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После этого Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.