21 февраля 2023

В НАТО попросили Россию передумать относительно ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Бельгия призвала Россию пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Бельгийские власти опасаются последствий приостановки участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и просят пересмотреть это решение. Такую позицию озвучили в министерстве иностранных дел Бельгии.

«Это ставит под угрозу единственное соглашение об ограничении размещения ядерного оружия. Бельгия настоятельно призывает Россию пересмотреть это решение», — говорится в сообщении бельгийского МИД в Twitter.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данного вопроса назначен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После этого Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бельгийские власти опасаются последствий приостановки участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и просят пересмотреть это решение. Такую позицию озвучили в министерстве иностранных дел Бельгии. «Это ставит под угрозу единственное соглашение об ограничении размещения ядерного оружия. Бельгия настоятельно призывает Россию пересмотреть это решение», — говорится в сообщении бельгийского МИД в Twitter. Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данного вопроса назначен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. После этого Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...