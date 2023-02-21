Тюменский прокурор ушел на повышение в Омскую область

Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов назначен на пост замглавы прокуратуры Омской области. Информация об этом размещена на сайте регионального ведомства.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации заместителем прокурора Омской области назначен Попов Дмитрий Сергеевич», — говорится в сообщении надзорного органа. В Омск силовик перевелся с должности начальника организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, где служил после отставки с поста прокурора Тюменского района.
В прокуратуру Тюменской области направлен запрос с просьбой уточнить, кто заменил Попова в региональном ведомстве. Ответ на него ожидается.
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