21 февраля 2023

Тюменский прокурор ушел на повышение в Омскую область

Экс-прокурор Тюменского района Попов стал замглавы прокуратуры Омской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Дмитрий Попов покинул пост начальника отдела в Тюменской областной прокуратуре Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов назначен на пост замглавы прокуратуры Омской области. Информация об этом размещена на сайте регионального ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации заместителем прокурора Омской области назначен Попов Дмитрий Сергеевич», — говорится в сообщении надзорного органа. В Омск силовик перевелся с должности начальника организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, где служил после отставки с поста прокурора Тюменского района.

В прокуратуру Тюменской области направлен запрос с просьбой уточнить, кто заменил Попова в региональном ведомстве. Ответ на него ожидается.

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Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов назначен на пост замглавы прокуратуры Омской области. Информация об этом размещена на сайте регионального ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации заместителем прокурора Омской области назначен Попов Дмитрий Сергеевич», — говорится в сообщении надзорного органа. В Омск силовик перевелся с должности начальника организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, где служил после отставки с поста прокурора Тюменского района. В прокуратуру Тюменской области направлен запрос с просьбой уточнить, кто заменил Попова в региональном ведомстве. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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