Пожар произошел на ул. Лесопарковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники МЧС спасли из пожара кошку, собаку и морскую свинку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В ходе тушения, обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала, вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают — продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку», — передает пресс-служба слова старшего пожарного 12 пожарно-спасательной части, старшего сержанта внутренней службы Алексея Позднякова.

Пожар произошел 21 февраля в одноэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Лесопарковая, 29. Люди самостоятельно эвакуировались из дома до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Ранее сотрудники МЧС во время пожара нашли котенка, который не пищал и не шевелился. С помощью реанимационных действий они вернули его к жизни.