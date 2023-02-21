21 февраля 2023

В Кургане из пожара спасли кошку, собаку и морскую свинку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожар произошел на ул. Лесопарковой Фото:

В Кургане сотрудники МЧС спасли из пожара кошку, собаку и морскую свинку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В ходе тушения, обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала, вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают — продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку», — передает пресс-служба слова старшего пожарного 12 пожарно-спасательной части, старшего сержанта внутренней службы Алексея Позднякова.

Пожар произошел 21 февраля в одноэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Лесопарковая, 29. Люди самостоятельно эвакуировались из дома до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Ранее сотрудники МЧС во время пожара нашли котенка, который не пищал и не шевелился. С помощью реанимационных действий они вернули его к жизни.

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В Кургане сотрудники МЧС спасли из пожара кошку, собаку и морскую свинку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В ходе тушения, обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала, вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата. Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают — продолжала лаять и кусалась. Также на пожаре удалось спасти морскую свинку», — передает пресс-служба слова старшего пожарного 12 пожарно-спасательной части, старшего сержанта внутренней службы Алексея Позднякова. Пожар произошел 21 февраля в одноэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Лесопарковая, 29. Люди самостоятельно эвакуировались из дома до приезда пожарно-спасательных подразделений. Ранее сотрудники МЧС во время пожара нашли котенка, который не пищал и не шевелился. С помощью реанимационных действий они вернули его к жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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