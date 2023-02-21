Курганцев ждут снежные праздничные выходные

22 февраля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в регионе может подняться до -1 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 23 по 26 февраля температура воздуха может подняться до -1 градуса, а до 25 февраля будет идти снег. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 23.02.2023, 24.02.2023, температура воздуха, день: -1, -6», — указано в сообщении на сайте. 25 февраля максимальная температура воздуха в регионе, по прогнозу синоптиков, составит -8 градусов. Также ожидается, что в эти дни будет идти умеренный и небольшой снег. Ночью температура воздуха в эти дни будет колебаться от -2 до -18 градусов. 23 февраля порывы ветра могут достичь 14 метров в секунду. Без порывов скорость ветра не превысит девяти метров в секунду. На момент написания новости, на сайте не было размещено прогноза погода на 26 февраля. По данным сайта Гидрометцентра России, в воскресенье температура воздуха в Кургане будет колебаться от -4 до -11 градусов. Ранее сотрудники ГИБДД попросили жителей региона отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, не брать в поездки детей. Это связано с ухудшением ситуации на дорогах из-за погодных условий. Данные на момент написания новости Скрин: сайт областного ЦГМС

В Курганской области с 23 по 26 февраля температура воздуха может подняться до -1 градуса, а до 25 февраля будет идти снег. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 23.02.2023, 24.02.2023, температура воздуха, день: -1, -6», — указано в сообщении на сайте. 25 февраля максимальная температура воздуха в регионе, по прогнозу синоптиков, составит -8 градусов. Также ожидается, что в эти дни будет идти умеренный и небольшой снег. Ночью температура воздуха в эти дни будет колебаться от -2 до -18 градусов. 23 февраля порывы ветра могут достичь 14 метров в секунду. Без порывов скорость ветра не превысит девяти метров в секунду. На момент написания новости, на сайте не было размещено прогноза погода на 26 февраля. По данным сайта Гидрометцентра России, в воскресенье температура воздуха в Кургане будет колебаться от -4 до -11 градусов. Ранее сотрудники ГИБДД попросили жителей региона отказаться от выездов за пределы населенных пунктов, не брать в поездки детей. Это связано с ухудшением ситуации на дорогах из-за погодных условий.