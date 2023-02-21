В Тюменском правительстве произошло важное назначение

Главное правовое управление правительства Тюменской области возглавил Евгений Путилов
Начальником главного правового управления правительства Тюменской области назначен Евгений Путилов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«На должность начальника Главного правового управления Правительства Тюменской области с 22 февраля 2023 года назначен Путилов Евгений Владимирович. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — сказано в публикации инфоцентра.
Ранее обязанности начальника ГПУ исполнял Евгений Лапшин. На данный момент его назначили заместителем нового начальника.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.