Курганский сенатор рассказал, какие проблемы доставляют ему санкции

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который находится под санкциями, не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Единственная неприятность, которую мне доставляют санкции, это то, что я лично не могу побывать на Афоне. Но слава Богу, что у меня есть такие друзья, как отец Павел», — указал сенатор. На видео, которое прикреплено к посту, священник рассказывает, что он находится на горе Афон и сожалеет, что Муратова там нет. Как ранее сообщал политик, он каждый год посещал это святое место.
Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года представитель Курганской областной думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза. В сентябре политик оказался в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского.
США и Евросоюз из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины уже ввели масштабные экономические санкции против России. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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