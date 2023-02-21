Курганский сенатор рассказал, какие проблемы доставляют ему санкции

Санкции не позволяют сенатору Сергею Муратову посетить гору Афон

22 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов не может побывать на горе Афон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который находится под санкциями, не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Единственная неприятность, которую мне доставляют санкции, это то, что я лично не могу побывать на Афоне. Но слава Богу, что у меня есть такие друзья, как отец Павел», — указал сенатор. На видео, которое прикреплено к посту, священник рассказывает, что он находится на горе Афон и сожалеет, что Муратова там нет. Как ранее сообщал политик, он каждый год посещал это святое место. Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года представитель Курганской областной думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза. В сентябре политик оказался в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского. США и Евросоюз из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины уже ввели масштабные экономические санкции против России. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который находится под санкциями, не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Единственная неприятность, которую мне доставляют санкции, это то, что я лично не могу побывать на Афоне. Но слава Богу, что у меня есть такие друзья, как отец Павел», — указал сенатор. На видео, которое прикреплено к посту, священник рассказывает, что он находится на горе Афон и сожалеет, что Муратова там нет. Как ранее сообщал политик, он каждый год посещал это святое место. Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года представитель Курганской областной думы в СФ РФ Сергей Муратов попал под санкции Евросоюза. В сентябре политик оказался в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского. США и Евросоюз из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины уже ввели масштабные экономические санкции против России. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.