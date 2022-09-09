Курганский сенатор отреагировал на попадание в санкционный список

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал попадание в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU.
«Кроме иронии он [Владимир Зеленский] у меня ничего не вызывает. Клоун, он и есть клоун. Хохмит парень», — сообщил Муратов. Он также добавил, что очень любит Одессу и обязательно там побывает. Но только тога, когда город станет другим — без фашистов.
Глава Украины Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана в начале сентября. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства. Помимо Сергея Муратов в него попали также депутат ГД Александр Ильтяков и сенатор Елена Перминова.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов прочитал в глазах Зеленского ужас. Сергей Муратов считает, что президент Украины боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду».
Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне спецоперации на Украине. О ее старте 24 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, прокомментировал попадание в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Кроме иронии он [Владимир Зеленский] у меня ничего не вызывает. Клоун, он и есть клоун. Хохмит парень», — сообщил Муратов. Он также добавил, что очень любит Одессу и обязательно там побывает. Но только тога, когда город станет другим — без фашистов. Глава Украины Зеленский ввел санкции против нескольких политиков из Кургана в начале сентября. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства. Помимо Сергея Муратов в него попали также депутат ГД Александр Ильтяков и сенатор Елена Перминова. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов прочитал в глазах Зеленского ужас. Сергей Муратов считает, что президент Украины боится трибунала над пленными военными ВСУ и наемниками, потому что они «расскажут всю правду». Санкции вводят против российских политиков и бизнесменов на фоне спецоперации на Украине. О ее старте 24 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин.