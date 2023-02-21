21 февраля 2023

На автобусном маршруте в Кургане из-за праздников отменят часть рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз
Число рейсов временно сократят на маршруте № 42 Фото:

В Кургане на время праздничных выходных сократится число автобусов на маршруте № 42. Об этом сообщил местный житель в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». Перевозчик эту информацию подтвердил.

«На праздничные дни частично сняты рейсы с 42 маршрута до мкр. Утяка. Здесь что, не люди живут? Уважаемые власти города и транспортного управления, мы работаем и в праздники», — пожаловался анонимный пользователь.

Перевозчик подтвердил, что в праздники автобусов на маршруте будет меньше «Из трех машин будет снята одна машина. Водителей не хватает, поэтому им нужно дать возможность отдохнуть. Мы и так закрываем графики из последних сил», — объяснил URA.RU гендиректор ООО «Автолюкс» Владимир Соболев, компания которого отвечает за маршрут № 42.

Пост прокомментировали представители мэрии Кургана. «Мкр. Утяк помимо маршрута № 42 обслуживают маршруты № 14, 307», — написали сотрудники администрации.

Ранее стало известно, что в Кургане не хватает водителей и кондукторов автобусов. По этой причине директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предлагал желающим устроиться в транспортные компании.

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В Кургане на время праздничных выходных сократится число автобусов на маршруте № 42. Об этом сообщил местный житель в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». Перевозчик эту информацию подтвердил. «На праздничные дни частично сняты рейсы с 42 маршрута до мкр. Утяка. Здесь что, не люди живут? Уважаемые власти города и транспортного управления, мы работаем и в праздники», — пожаловался анонимный пользователь. Перевозчик подтвердил, что в праздники автобусов на маршруте будет меньше «Из трех машин будет снята одна машина. Водителей не хватает, поэтому им нужно дать возможность отдохнуть. Мы и так закрываем графики из последних сил», — объяснил URA.RU гендиректор ООО «Автолюкс» Владимир Соболев, компания которого отвечает за маршрут № 42. Пост прокомментировали представители мэрии Кургана. «Мкр. Утяк помимо маршрута № 42 обслуживают маршруты № 14, 307», — написали сотрудники администрации. Ранее стало известно, что в Кургане не хватает водителей и кондукторов автобусов. По этой причине директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предлагал желающим устроиться в транспортные компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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