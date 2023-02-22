Путин подтвердил, что ждет Си Цзиньпина в Москве 22 февраля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 + Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином в Москве Фото: официальный сайт президента РФ Глава правящей партии и председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам президент РФ. «Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но по мере их решения мы исходим, что реализуем наши планы по личным встречам [с председателем КНР], которые дадут дополнительный импульс для развития наших отношений», — заявил Владимир Путин, комментируя приезд лидера Китая в Москву. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Ранее о визите Си Цзиньпина в Москву сообщали журналисты The Wall Street Journal. Они отметили, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине и приближении мирных переговоров с Киевом. 22 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что дипломатические отношения между Россией и Китаем сохраняют высокую динамику, сообщает RT. Глава правящей партии и председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам президент РФ. «Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но по мере их решения мы исходим, что реализуем наши планы по личным встречам [с председателем КНР], которые дадут дополнительный импульс для развития наших отношений», — заявил Владимир Путин, комментируя приезд лидера Китая в Москву. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Ранее о визите Си Цзиньпина в Москву сообщали журналисты The Wall Street Journal. Они отметили, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине и приближении мирных переговоров с Киевом. 22 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявил, что дипломатические отношения между Россией и Китаем сохраняют высокую динамику, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям