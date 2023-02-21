В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте».
«Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ.
Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты.
В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте».
«Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ. Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты. Ранее URA.RU писало, что айтишник из Курганской области создает нейросеть для расшифровки изображения в текст. Программист из шадринского вуза разработал ее для проекта, который помогает инвалидам. Его разработка должна помочь тем, кто не может печатать.