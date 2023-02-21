Нейросеть для конкурса красоты создала курганские города в образе мужчин. Фото

Нейросеть для конкурса красоты создала курганские города в образе мужчин. Фото

22 февраля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Шадринский телеканал использовал нейросеть для создания фото участников на конкурс красоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте».



«Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ. Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты. Ранее URA.RU писало, что айтишник из Курганской области создает нейросеть для расшифровки изображения в текст. Программист из шадринского вуза разработал ее для проекта, который помогает инвалидам. Его разработка должна помочь тем, кто не может печатать. В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин Фото: «Телеканал «Инфо 24» во «Вконтакте» Шадринское СМИ проводят конкурс красоты среди фотографий, созданных нейросетью Фото: «Телеканал «Инфо 24» во «Вконтакте» Конкурс красоты от нейросети курганское СМИ проведет и среди женских образов Фото: «Телеканал «Инфо 24» во «Вконтакте»

В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте». «Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ. Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты. Ранее URA.RU писало, что айтишник из Курганской области создает нейросеть для расшифровки изображения в текст. Программист из шадринского вуза разработал ее для проекта, который помогает инвалидам. Его разработка должна помочь тем, кто не может печатать.