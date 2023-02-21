21 февраля 2023

Нейросеть для конкурса красоты создала курганские города в образе мужчин. Фото

Нейросеть для конкурса красоты создала курганские города в образе мужчин. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринский телеканал использовал нейросеть для создания фото участников на конкурс красоты Фото:

В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте».

«Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ.

Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты.

Ранее URA.RU писало, что айтишник из Курганской области создает нейросеть для расшифровки изображения в текст. Программист из шадринского вуза разработал ее для проекта, который помогает инвалидам. Его разработка должна помочь тем, кто не может печатать.

В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин
Фото:
Шадринское СМИ проводят конкурс красоты среди фотографий, созданных нейросетью
Фото:
Конкурс красоты от нейросети курганское СМИ проведет и среди женских образов
Фото:

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В Курганской области нейросеть создала города региона в образе мужчин. Такое изобретение разработано в рамках конкурса красоты от местного СМИ. Об этом сообщается в группе «Инфо 24» в социальной сети «Вконтакте». «Телеканал „Инфо 24“ в честь празднования Дня защитников отечества проводит мужской конкурс красоты среди городов Курганской области. С помощью искусственного интеллекта сгенерированы города в мужском обличии», — указано в сообщении курганского СМИ. Жителям Курганской области предлагают выбрать самого красивого мужчину. Среди фотографий, которые создала нейросеть: образы городов Варгаши, Курган, Куртамыш и другие. На момент публикации, наибольшее количество лайков набрал образ Шадринска. Телеканал «Инфо 24» также анонсировали женский конкурс красоты. Ранее URA.RU писало, что айтишник из Курганской области создает нейросеть для расшифровки изображения в текст. Программист из шадринского вуза разработал ее для проекта, который помогает инвалидам. Его разработка должна помочь тем, кто не может печатать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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