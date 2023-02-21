Житель ХМАО, пытавшийся совершить диверсию на железной дороге, был противником СВО 22 февраля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 + ФСБ задержала жителя ХМАО, пытавшегося поджечь оборудование на железной дороге в Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель ХМАО, которого с поличным поймали за попыткой диверсии на железной дороге в Нижневартовске, был противником спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области. «По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО на Украине, запланировал совершение поджогов и иных действий с целью вывода из строя релейных металлических шкафов. Подозреваемый приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на участок Свердловской железной дороги», — сказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что мужчина не успел поджечь шкафы, так как был задержан сотрудниками ФСБ. За покушение на совершение диверсии ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ задержали жителя ХМАО. Он пытался совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. Житель ХМАО, которого с поличным поймали за попыткой диверсии на железной дороге в Нижневартовске, был противником спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области. «По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО на Украине, запланировал совершение поджогов и иных действий с целью вывода из строя релейных металлических шкафов. Подозреваемый приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на участок Свердловской железной дороги», — сказали в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что мужчина не успел поджечь шкафы, так как был задержан сотрудниками ФСБ. За покушение на совершение диверсии ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ задержали жителя ХМАО. Он пытался совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям