В «Сургутнефтегазе» часть сотрудников осталась без подарков к 23 февраля

22 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В этом году сотрудники «Сургутнефтегаза» получат подарки только на День нефтяника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мужчины некоторых подразделений «Сургутнефтегаза» в этом году остались баз подарков на День защитника Отечества. Информацию сообщил агентству работник НГДУ «Федоровскнефть». «В предыдущие годы всегда дарили подарки: была соляная лампа, набор для пикника. В этот раз сказали, что будут дарить только на День нефтяника», — поделился с корреспондентом URA.RU собеседник. За разъяснением агентство обратилось в пресс-службу компании, направило запрос в центральный аппарат профкома «Сургутнефтегаза» и первичные профсоюзные организации структурных подразделений. Информацию подтвердили в ППО НГДУ «Сургутнефть». «Профсоюзный комитет коллегиально принял единогласное решение по подаркам. В этом году решено поздравлять работников не с гендерными праздниками, а только с профессиональным — с Днем нефтяника», — ответили корреспонденту URA.RU в профсоюзе нефтяного управления. Пресс-служба компании не смогла ответить на вопросы агентства, центральный аппарат профсоюза «Сургутнефтегаза» обещал прокомментировать ситуацию позже. Мужчины одного из подразделений «Сургутнефтегаза», по словам сотрудников, все же получили презенты. Во избежание зависти со стороны коллег собеседник не афишировал название предприятия и оставил в секрете, что именно получил в подарок. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогодним подаркам от предприятия. Сладости выдали в рюкзаке в форме грустного плюшевого зайца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчины некоторых подразделений «Сургутнефтегаза» в этом году остались баз подарков на День защитника Отечества. Информацию сообщил агентству работник НГДУ «Федоровскнефть». «В предыдущие годы всегда дарили подарки: была соляная лампа, набор для пикника. В этот раз сказали, что будут дарить только на День нефтяника», — поделился с корреспондентом URA.RU собеседник. За разъяснением агентство обратилось в пресс-службу компании, направило запрос в центральный аппарат профкома «Сургутнефтегаза» и первичные профсоюзные организации структурных подразделений. Информацию подтвердили в ППО НГДУ «Сургутнефть». «Профсоюзный комитет коллегиально принял единогласное решение по подаркам. В этом году решено поздравлять работников не с гендерными праздниками, а только с профессиональным — с Днем нефтяника», — ответили корреспонденту URA.RU в профсоюзе нефтяного управления. Пресс-служба компании не смогла ответить на вопросы агентства, центральный аппарат профсоюза «Сургутнефтегаза» обещал прокомментировать ситуацию позже. Мужчины одного из подразделений «Сургутнефтегаза», по словам сотрудников, все же получили презенты. Во избежание зависти со стороны коллег собеседник не афишировал название предприятия и оставил в секрете, что именно получил в подарок. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогодним подаркам от предприятия. Сладости выдали в рюкзаке в форме грустного плюшевого зайца.