Сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем

21 декабря 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Сургутнефтегаза» получили на Новый год грустного зайца Фото: паблик Сургутнефтегаз | Подслушано во «ВКонтакте» Раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники предприятия в неофициальном паблике компании в социальной сети «ВКонтакте» сочли, что персонаж оказался слишком грустным. «Какой год, такой и заяц», — прокомментировал пользователь с ником Леонид. Кто-то узнал в плюшевом животном себя, уставшего и погрустневшего к концу года. «Лицо после закрытия всех отчетов в году, когда жил на работе 24/7», — пишет Anton Khramov. «В том году какой-то тигро-волк, в этом году бешеный заяц. Явно чем-то взбешен», — прокомментировала Анастасия Сычева. Кстати, внутреннее содержание подарков работникам предприятия пришлось по душе. «Конфеты свежие, вкусные», — подтвердили нефтяники. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили URA.RU, что подарки к Новому году получают сотрудники предприятия и их дети до 14 лет. «Реакция человека на презент зависит от его вкусовых предпочтений, поэтому нормально, если кому-то рюкзак не понравился», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза». Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» в 2023 году повысит зарплату сотрудникам. Предположительно, оплата труда вырастет на четыре процента.

Раздача новогодних подарков вызвала бурную реакцию среди сотрудников «Сургутнефтегаза» — им выдали сладости в рюкзаке с изображением плюшевого зайца. Работники предприятия в неофициальном паблике компании в социальной сети «ВКонтакте» сочли, что персонаж оказался слишком грустным. «Какой год, такой и заяц», — прокомментировал пользователь с ником Леонид. Кто-то узнал в плюшевом животном себя, уставшего и погрустневшего к концу года. «Лицо после закрытия всех отчетов в году, когда жил на работе 24/7», — пишет Anton Khramov. «В том году какой-то тигро-волк, в этом году бешеный заяц. Явно чем-то взбешен», — прокомментировала Анастасия Сычева. Кстати, внутреннее содержание подарков работникам предприятия пришлось по душе. «Конфеты свежие, вкусные», — подтвердили нефтяники. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили URA.RU, что подарки к Новому году получают сотрудники предприятия и их дети до 14 лет. «Реакция человека на презент зависит от его вкусовых предпочтений, поэтому нормально, если кому-то рюкзак не понравился», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза». Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» в 2023 году повысит зарплату сотрудникам. Предположительно, оплата труда вырастет на четыре процента.