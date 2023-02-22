Экс-глава секретного завода Екатеринбурга получил спецзадание от Куйвашева

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Глава КРСУ Мисюра возглавит новый технопарк

22 февраля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Технопарк станет особым проектом для Андрея Мисюры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особым проектом, который будет курировать новый глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, станет технопарк. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Это направление, в котором он [Мисюра] умеет и знает. У него большой уровень контактов, в том числе и на федеральном уровне, которые позволят ему реализовать проект», — отмечает собеседник. У технопарка уже есть потенциальные резиденты, осталось только решить вопрос с землей. В январе Мисюра возглавил «Корпорацию развития Среднего Урала». По словам другого источника агентства, экс-директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») взяли в КРСУ на особый проект. Что именно это за проект тогда не раскрывалось. Параллельно ходили слухи о том, что Мисюра претендует на пост министра промышленности Свердловской области. «Это не так, ему не интересна правительственная работа. Технопарк, создание экосистемы — это как раз его специализация», — добавляет собеседник.

Особым проектом, который будет курировать новый глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, станет технопарк. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Это направление, в котором он [Мисюра] умеет и знает. У него большой уровень контактов, в том числе и на федеральном уровне, которые позволят ему реализовать проект», — отмечает собеседник. У технопарка уже есть потенциальные резиденты, осталось только решить вопрос с землей. В январе Мисюра возглавил «Корпорацию развития Среднего Урала». По словам другого источника агентства, экс-директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») взяли в КРСУ на особый проект. Что именно это за проект тогда не раскрывалось. Параллельно ходили слухи о том, что Мисюра претендует на пост министра промышленности Свердловской области. «Это не так, ему не интересна правительственная работа. Технопарк, создание экосистемы — это как раз его специализация», — добавляет собеседник.