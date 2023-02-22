Экс-глава секретного завода Екатеринбурга получил спецзадание от Куйвашева

Глава КРСУ Мисюра возглавит новый технопарк
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Андрей Мисюра. Екатеринбург
Технопарк станет особым проектом для Андрея Мисюры Фото:

Особым проектом, который будет курировать новый глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, станет технопарк. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве.

«Это направление, в котором он [Мисюра] умеет и знает. У него большой уровень контактов, в том числе и на федеральном уровне, которые позволят ему реализовать проект», — отмечает собеседник. У технопарка уже есть потенциальные резиденты, осталось только решить вопрос с землей.

В январе Мисюра возглавил «Корпорацию развития Среднего Урала». По словам другого источника агентства, экс-директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») взяли в КРСУ на особый проект. Что именно это за проект тогда не раскрывалось.

Параллельно ходили слухи о том, что Мисюра претендует на пост министра промышленности Свердловской области. «Это не так, ему не интересна правительственная работа. Технопарк, создание экосистемы — это как раз его специализация», — добавляет собеседник.

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Особым проектом, который будет курировать новый глава Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, станет технопарк. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве. «Это направление, в котором он [Мисюра] умеет и знает. У него большой уровень контактов, в том числе и на федеральном уровне, которые позволят ему реализовать проект», — отмечает собеседник. У технопарка уже есть потенциальные резиденты, осталось только решить вопрос с землей. В январе Мисюра возглавил «Корпорацию развития Среднего Урала». По словам другого источника агентства, экс-директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») взяли в КРСУ на особый проект. Что именно это за проект тогда не раскрывалось. Параллельно ходили слухи о том, что Мисюра претендует на пост министра промышленности Свердловской области. «Это не так, ему не интересна правительственная работа. Технопарк, создание экосистемы — это как раз его специализация», — добавляет собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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