Экс-директора секретного завода взяли в команду Куйвашева на особый проект

Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия “НПО автоматики” Андрей Мисюра, возглавивший в январе “Корпорацию развития Среднего Урала”, был приглашен для работы над конкретным проектом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому правительству.
“Мисюра был приглашен в КРСУ губернатором [Евгением Куйвашевым] под конкретный проект - важный и значимый не только для города, но и на федеральном уровне. Сейчас согласовываются параметры проекта, и если стороны договорятся, Мисюра будет его курировать”, - поделился собеседник.
Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности и науки. В январе он возглавил “Корпорацию развития Среднего Урала”.
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