Экс-директора секретного завода взяли в команду Куйвашева на особый проект

01 февраля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Андрей Мисюра в КРСУ будет заниматься конкретным проектом, суть которого пока не раскрывается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия “НПО автоматики” Андрей Мисюра, возглавивший в январе “Корпорацию развития Среднего Урала”, был приглашен для работы над конкретным проектом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому правительству. “Мисюра был приглашен в КРСУ губернатором [Евгением Куйвашевым] под конкретный проект - важный и значимый не только для города, но и на федеральном уровне. Сейчас согласовываются параметры проекта, и если стороны договорятся, Мисюра будет его курировать”, - поделился собеседник. Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности и науки. В январе он возглавил “Корпорацию развития Среднего Урала”.

Бывший директор екатеринбургского оборонного предприятия “НПО автоматики” Андрей Мисюра, возглавивший в январе “Корпорацию развития Среднего Урала”, был приглашен для работы над конкретным проектом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому правительству. “Мисюра был приглашен в КРСУ губернатором [Евгением Куйвашевым] под конкретный проект - важный и значимый не только для города, но и на федеральном уровне. Сейчас согласовываются параметры проекта, и если стороны договорятся, Мисюра будет его курировать”, - поделился собеседник. Мисюра покинул пост директора «НПО автоматики» (входит в ГК «Роскосмос») в середине декабря 2022 года. Его сменил Михаил Изюмов из Самары. До перехода на оборонное предприятие Мисюра уже работал в структуре правительства Свердловской области: в 2014—2016 годах он был министром промышленности и науки. В январе он возглавил “Корпорацию развития Среднего Урала”.