Синоптик раскрыл, как Запад использует прогноз погоды в качестве оружия

Синоптик Ильин: Запад пытается обманывать ВВС России прогнозами погоды

Российские метеорологи могут вручную найти ошибки в международных данных, считает Александр Ильин Фото (архив): Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные метеорологические службы могут давать изначально ложные данные, чтобы российские специалисты создавали неверные прогнозы погоды и таким образом дезинформировали военно-воздушные силы страны. Поэтому часто центрам РФ приходится работать вручную, вне международной сети. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший военный метеоролог, подполковник запаса, синоптик прогностического центра «Метео -ТВ» Александр Ильин.

«При ведении боевых действий, даже в период спецоперации, информация о предстоящем состоянии атмосферы, то есть прогноз погоды, является засекреченной. Очень часто бывает, что метеорологические пункты наблюдения, которые находятся в тех направлениях, откуда приходит погода, выдают неправильную информацию. То есть от недружественных нам стран. Ведь, как правило, весь погодообразующий процесс идет с запада, с северо-запада. Они могут выдавать нам недействительную информацию, и тем самым прогнозирование становится с очень низкой вероятностью оправдываемости. Метеорологическая сеть — международная. Мы эту информацию получаем и, ничего не подозревая, готовим прогноз погоды, и вводим неправильные данные», — отметил Александр Ильин.

Подполковник запаса объяснил, что от четкого прогноза погоды зависит работа военной авиации. «То есть принимаются неправильные решения при проведении определенного рода операций, в том числе воздушных. Работа авиации — очень важно здесь, чтобы исходная информация была верной и, соответственно, был правильный прогноз. Тогда можно планировать работу, действия ракет с головками инфракрасного наведения, чтобы видимости и их точности не мешала облачность», — добавил Ильин.

Собеседник агентства подчеркнул, что метеорологическим службам России приходится работать вручную, чтобы выявить ошибки. «Наши службы могут понять [где ошибки]. Есть такое определение, как работать „по обрезанным картам“. В таких ситуациях мы на своей территории определяем синоптическую обстановку. Запад здесь для нас становится обрезанным. Мы восстанавливаем синоптическую обстановку различными научными методами и понимаем область высокого давления, низкого. Уже это влияет на точность прогноза погоды», — подытожил он.