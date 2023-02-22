Тюменцам предлагают вложиться в эко-отель в Сочи

Жителям Тюмени предлагают инвестировать в эко-отель на берегу реки Кудепста в Сочи. За участие в проекте просят миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito.
«Мы строим модульный эко-отель высокого уровня со своим лесным рестораном и развлечениями. Комфортные туристические объекты, пригодные для круглогодичного проживания, отдыха и работы в центре Сочи. Вход в проект (при долевом участии) 1 млн рублей», — пишут в объявлении гостиничного комплекса EcoRiver.
Проект формата «Holiday Village» (Деревня отдыха — прим URA.RU), заключается в том, что инвестор покупает в собственность и передает коттедж в руки управляющей компании, которая обслуживает объект, занимается поиском клиентов для круглогодичной сдачи объекта в аренду.
Окупаемость вложения в бизнес обещают от 2,5 до 4 лет. Договор на управление домом заключается на 15 лет с возможностью дальнейшего продления. На сайте учредители гостиничного бизнеса пишут, что за время действия договора вложения окупятся в несколько раз.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают купить действующий готовый бизнес в Арабских Эмиратах — колесо обозрения. Цена продажи составляет 75 миллионов рублей.
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