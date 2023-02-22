Тюменцам предлагают вложиться в эко-отель в Сочи

23 февраля 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Потенциальных инвесторов ищут в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Тюмени предлагают инвестировать в эко-отель на берегу реки Кудепста в Сочи. За участие в проекте просят миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito. «Мы строим модульный эко-отель высокого уровня со своим лесным рестораном и развлечениями. Комфортные туристические объекты, пригодные для круглогодичного проживания, отдыха и работы в центре Сочи. Вход в проект (при долевом участии) 1 млн рублей», — пишут в объявлении гостиничного комплекса EcoRiver. Проект формата «Holiday Village» (Деревня отдыха — прим URA.RU), заключается в том, что инвестор покупает в собственность и передает коттедж в руки управляющей компании, которая обслуживает объект, занимается поиском клиентов для круглогодичной сдачи объекта в аренду. Окупаемость вложения в бизнес обещают от 2,5 до 4 лет. Договор на управление домом заключается на 15 лет с возможностью дальнейшего продления. На сайте учредители гостиничного бизнеса пишут, что за время действия договора вложения окупятся в несколько раз. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают купить действующий готовый бизнес в Арабских Эмиратах — колесо обозрения. Цена продажи составляет 75 миллионов рублей. Тюменцам предлагают вложиться в развитие эко-отеля Фото: объявление о предложении инвестирования на Avito

Жителям Тюмени предлагают инвестировать в эко-отель на берегу реки Кудепста в Сочи. За участие в проекте просят миллион рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте Avito. «Мы строим модульный эко-отель высокого уровня со своим лесным рестораном и развлечениями. Комфортные туристические объекты, пригодные для круглогодичного проживания, отдыха и работы в центре Сочи. Вход в проект (при долевом участии) 1 млн рублей», — пишут в объявлении гостиничного комплекса EcoRiver. Проект формата «Holiday Village» (Деревня отдыха — прим URA.RU), заключается в том, что инвестор покупает в собственность и передает коттедж в руки управляющей компании, которая обслуживает объект, занимается поиском клиентов для круглогодичной сдачи объекта в аренду. Окупаемость вложения в бизнес обещают от 2,5 до 4 лет. Договор на управление домом заключается на 15 лет с возможностью дальнейшего продления. На сайте учредители гостиничного бизнеса пишут, что за время действия договора вложения окупятся в несколько раз. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени предлагают купить действующий готовый бизнес в Арабских Эмиратах — колесо обозрения. Цена продажи составляет 75 миллионов рублей.