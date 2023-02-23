Пригожин сообщил о решении проблемы с боеприпасами у ЧВК «Вагнер»

23 февраля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» жаловались на нехватку боеприпасов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцам предоставят боеприпасы после соответствующей жалобы. О решении проблемы рассказали в пресс-службе Пригожина. «Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — цитирует Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог ему. Ранее Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» столкнулись с дефицитом боеприпасов и на его просьбы не реагируют, сообщает телеканал 360. По его словам, бойцы выстоят и без боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ ответили, что не блокировали поставки боеприпасов под Артемовск (Бахмут), где сражаются военные ЧВК. В Кремле порекомендовали обратиться в Минобороны РФ в ответ на вопрос о боеприпасах для «Вагнера».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцам предоставят боеприпасы после соответствующей жалобы. О решении проблемы рассказали в пресс-службе Пригожина. «Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — цитирует Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог ему. Ранее Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» столкнулись с дефицитом боеприпасов и на его просьбы не реагируют, сообщает телеканал 360. По его словам, бойцы выстоят и без боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ ответили, что не блокировали поставки боеприпасов под Артемовск (Бахмут), где сражаются военные ЧВК. В Кремле порекомендовали обратиться в Минобороны РФ в ответ на вопрос о боеприпасах для «Вагнера».