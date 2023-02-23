Пригожин сообщил о решении проблемы с боеприпасами у ЧВК «Вагнер»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
В ЧВК «Вагнер» жаловались на нехватку боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцам предоставят боеприпасы после соответствующей жалобы. О решении проблемы рассказали в пресс-службе Пригожина.

«Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — цитирует Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог ему.

Ранее Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» столкнулись с дефицитом боеприпасов и на его просьбы не реагируют, сообщает телеканал 360. По его словам, бойцы выстоят и без боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ ответили, что не блокировали поставки боеприпасов под Артемовск (Бахмут), где сражаются военные ЧВК. В Кремле порекомендовали обратиться в Минобороны РФ в ответ на вопрос о боеприпасах для «Вагнера».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцам предоставят боеприпасы после соответствующей жалобы. О решении проблемы рассказали в пресс-службе Пригожина. «Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — цитирует Пригожина telegram-канал его пресс-службы. Также основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог ему. Ранее Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» столкнулись с дефицитом боеприпасов и на его просьбы не реагируют, сообщает телеканал 360. По его словам, бойцы выстоят и без боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ ответили, что не блокировали поставки боеприпасов под Артемовск (Бахмут), где сражаются военные ЧВК. В Кремле порекомендовали обратиться в Минобороны РФ в ответ на вопрос о боеприпасах для «Вагнера».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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