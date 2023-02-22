В Кургане на автозаправках подешевел бензин

На автозаправках Курганской области незначительно подешевел бензин марки АИ-92. По данным на 20 февраля, его стоимость составила около 45 рублей. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата.
«Средняя цена бензина автомобильной марки АИ-92 — 44,60 рубля. Снижение стоимости за последнюю неделю февраля составило 0,09%», — говорится на сайте ведомства. При этом стоимость других марок бензина не изменилась. АИ-95 стоит 48,38 рублей, АИ-98 — 59,58 рублей. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 58,56 рублей.
Ранее URA.RU писало, что цена на дизельное топливо в Кургане приблизилась к стоимости бензина премиум класса. С начала прошлого года средняя стоимость дизеля выросла более чем на 3%.
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