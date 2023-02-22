22 февраля 2023

В Кургане на автозаправках подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
За последнюю неделю в Кургане незначительно подешевел бензин марки АИ-92 Фото:

На автозаправках Курганской области незначительно подешевел бензин марки АИ-92. По данным на 20 февраля, его стоимость составила около 45 рублей. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата.

«Средняя цена бензина автомобильной марки АИ-92 — 44,60 рубля. Снижение стоимости за последнюю неделю февраля составило 0,09%», — говорится на сайте ведомства. При этом стоимость других марок бензина не изменилась. АИ-95 стоит 48,38 рублей, АИ-98 — 59,58 рублей. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 58,56 рублей.

Ранее URA.RU писало, что цена на дизельное топливо в Кургане приблизилась к стоимости бензина премиум класса. С начала прошлого года средняя стоимость дизеля выросла более чем на 3%.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На автозаправках Курганской области незначительно подешевел бензин марки АИ-92. По данным на 20 февраля, его стоимость составила около 45 рублей. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата. «Средняя цена бензина автомобильной марки АИ-92 — 44,60 рубля. Снижение стоимости за последнюю неделю февраля составило 0,09%», — говорится на сайте ведомства. При этом стоимость других марок бензина не изменилась. АИ-95 стоит 48,38 рублей, АИ-98 — 59,58 рублей. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 58,56 рублей. Ранее URA.RU писало, что цена на дизельное топливо в Кургане приблизилась к стоимости бензина премиум класса. С начала прошлого года средняя стоимость дизеля выросла более чем на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...