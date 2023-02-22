Комарова рассказала историю фотопроекта «Жены героев» в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала всероссийский фотопроект «Жены героев». В регионе он реализован фотографом из Сургута Викторией Туровой. Историю проекта в ХМАО глава региона рассказала на своей странице в telegram-канале.

«Сегодняшний день — повод рассказать о Всероссийском фотопроекте „Жены героев“, объединяющем тех, кто сейчас ждет дома наших защитников. История нашла отклик в сердцах югорчан. Сургутский фотограф Виктория Турова <…> организовала съемки в нашем округе. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска», — говорится в сообщении.

Выставка с 77 портретами жительниц ХМАО открылась в историческом парке «Россия — моя история» в Сургуте, затем Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме и Лангепасе. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа, где публикуются истории семей военнослужащих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) открылась фотовыставки «Жены Героев» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Женщины сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Проект «Жены героев» является всероссийским telegram-канал Натальи Комаровой