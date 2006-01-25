Южноуральцы, страдающие от холода, приготовили Путину спецподарок

Южноуральцы, две недели страдающие от сильных морозов (температура воздуха опускается ниже минус 30 градусов), приготовили специальный подарок президенту РФ Владимиру Путину. Челябинская фирма «Тепловей» готовится отправить главе государства опытный экземпляр маски против холода, которую изобрел южноуралец Игорь Минеев, передает корреспондент «Ура. Ru ». Маска позволяет человеку согреваться на холоде от собственного дыхания, и, таким образом, защищает человека от простуды, инфекций и гриппа, в том числе, и птичьего. Как сообщил участник проекта «Россия - теплая страна» Валерий Бушухин, в течение трех лет маска испытывалась с участием подразделений Главного управления МЧС по Челябинской области в условиях Полярного Урала, и получила великолепные отзывы. Маска Минеева не имеет аналогов в мире, что подтверждено патентом на изобретение. Сейчас готовится выпуск на рынок этого уникального изделия фирмой «Тепловей». Между тем, отметим, что у челябинского изобретателя есть конкурент - тюменец Юрий Хозяинов, который также изобрел маску от холода. Изобретение согревает таким же образом, как и его южноуральский аналог. При этом тюменские СМИ утверждают, что изделие запатентовано, и является единственным приспособлением такого рода в стране.