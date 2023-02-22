Челябинская ГИБДД раскрыла подробности ДТП на трассе М5. Фото

23 февраля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на трассе М5. О происшествии, произошедшем в районе Мисяша сегодня утром, 23 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД. «Автодорога Москва-Челябинск, 1820 км, женщина-водитель управляла автомобилем „Рено Логан“, не справилась управлением, съехала в кювет. В данном ДТП никто не пострадал, принимаются меры к эвакуации автомобиля», — разъяснили ситуацию в ГИБДД. Что касается массового ДТП, то, как сообщили в ГИБДД, информации о нем сотрудникам ГИБДД не поступало. Можно предположить, что автомобили получили незначительные повреждения, и водители приняли решение самостоятельно уехать с места происшествия, не обращаясь в полицию. Как сообщало URA.RU, ДТП произошло сегодня утром, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст федеральной трассы М5 недалеко от поселка Мисяш. Предположительно причиной ДТП стал гололед. Автомобиль под управлением женщины-водителя вылетел с трассы Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Челябинская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на трассе М5. О происшествии, произошедшем в районе Мисяша сегодня утром, 23 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД. «Автодорога Москва-Челябинск, 1820 км, женщина-водитель управляла автомобилем „Рено Логан“, не справилась управлением, съехала в кювет. В данном ДТП никто не пострадал, принимаются меры к эвакуации автомобиля», — разъяснили ситуацию в ГИБДД. Что касается массового ДТП, то, как сообщили в ГИБДД, информации о нем сотрудникам ГИБДД не поступало. Можно предположить, что автомобили получили незначительные повреждения, и водители приняли решение самостоятельно уехать с места происшествия, не обращаясь в полицию. Как сообщало URA.RU, ДТП произошло сегодня утром, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст федеральной трассы М5 недалеко от поселка Мисяш. Предположительно причиной ДТП стал гололед.