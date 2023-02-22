Челябинская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на трассе М5. О происшествии, произошедшем в районе Мисяша сегодня утром, 23 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД.
«Автодорога Москва-Челябинск, 1820 км, женщина-водитель управляла автомобилем „Рено Логан“, не справилась управлением, съехала в кювет. В данном ДТП никто не пострадал, принимаются меры к эвакуации автомобиля», — разъяснили ситуацию в ГИБДД.
Что касается массового ДТП, то, как сообщили в ГИБДД, информации о нем сотрудникам ГИБДД не поступало. Можно предположить, что автомобили получили незначительные повреждения, и водители приняли решение самостоятельно уехать с места происшествия, не обращаясь в полицию.
Как сообщало URA.RU, ДТП произошло сегодня утром, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст федеральной трассы М5 недалеко от поселка Мисяш. Предположительно причиной ДТП стал гололед.
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