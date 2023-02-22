22 февраля 2023

Челябинская ГИБДД раскрыла подробности ДТП на трассе М5. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки, жилье. Челябинск, полиция, гибдд, дпс, гаи, дорога
Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия (архивное фото) Фото:

Челябинская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на трассе М5. О происшествии, произошедшем в районе Мисяша сегодня утром, 23 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД.

«Автодорога Москва-Челябинск, 1820 км, женщина-водитель управляла автомобилем „Рено Логан“, не справилась управлением, съехала в кювет. В данном ДТП никто не пострадал, принимаются меры к эвакуации автомобиля», — разъяснили ситуацию в ГИБДД.

Что касается массового ДТП, то, как сообщили в ГИБДД, информации о нем сотрудникам ГИБДД не поступало. Можно предположить, что автомобили получили незначительные повреждения, и водители приняли решение самостоятельно уехать с места происшествия, не обращаясь в полицию.

Как сообщало URA.RU, ДТП произошло сегодня утром, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст федеральной трассы М5 недалеко от поселка Мисяш. Предположительно причиной ДТП стал гололед.

ДТП Челябинск - Златоуст
Автомобиль под управлением женщины-водителя вылетел с трассы
Фото:

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Челябинская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП на трассе М5. О происшествии, произошедшем в районе Мисяша сегодня утром, 23 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД. «Автодорога Москва-Челябинск, 1820 км, женщина-водитель управляла автомобилем „Рено Логан“, не справилась управлением, съехала в кювет. В данном ДТП никто не пострадал, принимаются меры к эвакуации автомобиля», — разъяснили ситуацию в ГИБДД. Что касается массового ДТП, то, как сообщили в ГИБДД, информации о нем сотрудникам ГИБДД не поступало. Можно предположить, что автомобили получили незначительные повреждения, и водители приняли решение самостоятельно уехать с места происшествия, не обращаясь в полицию. Как сообщало URA.RU, ДТП произошло сегодня утром, 23 февраля, на автодороге Челябинск-Златоуст федеральной трассы М5 недалеко от поселка Мисяш. Предположительно причиной ДТП стал гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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