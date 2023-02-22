22 февраля 2023

Курганские казаки залезли на вышку, чтобы установить российский флаг. Видео

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, триколор, флаг россии
В Заозерном районе Кургана установили флаг на железной вышке Фото:

Курганские казаки в честь Дня защитника Отечества установили на железной вышке в Заозерном районе города флаг с российским триколором. Об этом сообщается в группе «Курганское Казачье Землячество» в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня, 23 февраля, подхорунжий, зампотыла атамана Курганской области Юрий Ермолаев Юрий установил государственный флаг Российской Федерации на железной вышке в Кургане. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном. Слава России!», — говорится в посте.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поздравил с 23 февраля артиллерийскую бригаду, которую наградил Путин. Таже сообщалось, что в Кургане в честь Дня защитника Отечества прошло возложение цветов к Вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, первый замглавы мэра города Павел Каргаполов и военком Айрат Зарипов.

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Курганские казаки в честь Дня защитника Отечества установили на железной вышке в Заозерном районе города флаг с российским триколором. Об этом сообщается в группе «Курганское Казачье Землячество» в соцсети «ВКонтакте» «Сегодня, 23 февраля, подхорунжий, зампотыла атамана Курганской области Юрий Ермолаев Юрий установил государственный флаг Российской Федерации на железной вышке в Кургане. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном. Слава России!», — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поздравил с 23 февраля артиллерийскую бригаду, которую наградил Путин. Таже сообщалось, что в Кургане в честь Дня защитника Отечества прошло возложение цветов к Вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, первый замглавы мэра города Павел Каргаполов и военком Айрат Зарипов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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