В ЯНАО из-за непогоды задержаны вертолетные рейсы авиакомпании «Ямал»

23 февраля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Задержано шесть регулярных вертолетных рейсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды задержаны шесть регулярных вертолетных рейсов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Салехард задерживаются 6 вертолетных регулярных рейсов авиакомпании „Ямал“: Салехард-Мыс Каменный, Салехард-Новый Порт, Салехард-Мужи, Салехард-Яр Сале, Салехард-Сеяха. Выполнение рейсов запланировано на 24 февраля», — сообщает ведомство. Отмечается, что пассажиры уведомлены о переносе рейсов. Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за должным оказанием услуг и не допущением нарушения прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики в праздничные выходные прогнозируют сильные порывы ветра и метель. Улучшение погоды ожидается 24 февраля.

В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды задержаны шесть регулярных вертолетных рейсов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Салехард задерживаются 6 вертолетных регулярных рейсов авиакомпании „Ямал“: Салехард-Мыс Каменный, Салехард-Новый Порт, Салехард-Мужи, Салехард-Яр Сале, Салехард-Сеяха. Выполнение рейсов запланировано на 24 февраля», — сообщает ведомство. Отмечается, что пассажиры уведомлены о переносе рейсов. Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за должным оказанием услуг и не допущением нарушения прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики в праздничные выходные прогнозируют сильные порывы ветра и метель. Улучшение погоды ожидается 24 февраля.