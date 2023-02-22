22 февраля 2023
21 февраля 2023

В ЯНАО из-за непогоды задержаны вертолетные рейсы авиакомпании «Ямал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. архив, медицина катастроф, спасательный вертолет, санитарная авиация, ми 8
Задержано шесть регулярных вертолетных рейсов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды задержаны шесть регулярных вертолетных рейсов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Салехард задерживаются 6 вертолетных регулярных рейсов авиакомпании „Ямал“: Салехард-Мыс Каменный, Салехард-Новый Порт, Салехард-Мужи, Салехард-Яр Сале, Салехард-Сеяха. Выполнение рейсов запланировано на 24 февраля», — сообщает ведомство.

Отмечается, что пассажиры уведомлены о переносе рейсов. Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за должным оказанием услуг и не допущением нарушения прав пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики в праздничные выходные прогнозируют сильные порывы ветра и метель. Улучшение погоды ожидается 24 февраля.

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В Салехарде (ЯНАО) из-за непогоды задержаны шесть регулярных вертолетных рейсов авиакомпании «Ямал». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту г. Салехард задерживаются 6 вертолетных регулярных рейсов авиакомпании „Ямал“: Салехард-Мыс Каменный, Салехард-Новый Порт, Салехард-Мужи, Салехард-Яр Сале, Салехард-Сеяха. Выполнение рейсов запланировано на 24 февраля», — сообщает ведомство. Отмечается, что пассажиры уведомлены о переносе рейсов. Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за должным оказанием услуг и не допущением нарушения прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики в праздничные выходные прогнозируют сильные порывы ветра и метель. Улучшение погоды ожидается 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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