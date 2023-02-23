Путин признался, что выслушал бы свое послание с трудом

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин выступил перед Федеральным Собранием 21 февраля Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бы тяжело слушать для российского лидера. Это отметил сам Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.

«И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать», — поделился Путин во время общения с ветеранами, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что выступать перед аудиторией для него легче, чем слушать спикера.

В феврале Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. На нем он дал указания о работе законодательного органа власти на будущий год. Также Путин заявил, что Россия временно выходит из ДСНВ. «Национальная служба новостей» передает, что для России будет несложно восстановить свое участие в договоре.

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бы тяжело слушать для российского лидера. Это отметил сам Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества. «И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать», — поделился Путин во время общения с ветеранами, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что выступать перед аудиторией для него легче, чем слушать спикера. В феврале Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. На нем он дал указания о работе законодательного органа власти на будущий год. Также Путин заявил, что Россия временно выходит из ДСНВ. «Национальная служба новостей» передает, что для России будет несложно восстановить свое участие в договоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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