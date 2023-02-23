Путин признался, что выслушал бы свое послание с трудом

23 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Путин выступил перед Федеральным Собранием 21 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бы тяжело слушать для российского лидера. Это отметил сам Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества. «И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать», — поделился Путин во время общения с ветеранами, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что выступать перед аудиторией для него легче, чем слушать спикера. В феврале Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. На нем он дал указания о работе законодательного органа власти на будущий год. Также Путин заявил, что Россия временно выходит из ДСНВ. «Национальная служба новостей» передает, что для России будет несложно восстановить свое участие в договоре.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию было бы тяжело слушать для российского лидера. Это отметил сам Путин в беседе с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества. «И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать», — поделился Путин во время общения с ветеранами, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что выступать перед аудиторией для него легче, чем слушать спикера. В феврале Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. На нем он дал указания о работе законодательного органа власти на будущий год. Также Путин заявил, что Россия временно выходит из ДСНВ. «Национальная служба новостей» передает, что для России будет несложно восстановить свое участие в договоре.