Россия будет успешно развиваться в будущем, потому что ее поддерживают мужественные люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий.
«Последние слова [в послании Федеральному Собранию], были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить, что будущее точно за нами!» — заявил Путин после церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Он отметил, что будущего не бывает без поддержки мужественных людей.
Владимир Путин также отметил, что вопрос о приравнивании участников спецоперации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к статусу ветеранов будет решен. Также статус ветерана получат военнослужащие Донбасса, уволившиеся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года.
Президент России выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. На нем он обозначил вектор работы законодательного органа власти на год. Существенная часть послания была посвящена теме спецоперации и развитию экономики. В завершении своей двухчасовой речи Путин заявил, что правда на стороне России.
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