Путин заявил, что будущее на стороне России. Видео

23 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Правда на стороне России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет успешно развиваться в будущем, потому что ее поддерживают мужественные люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий. «Последние слова [в послании Федеральному Собранию], были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить, что будущее точно за нами!» — заявил Путин после церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Он отметил, что будущего не бывает без поддержки мужественных людей. Владимир Путин также отметил, что вопрос о приравнивании участников спецоперации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к статусу ветеранов будет решен. Также статус ветерана получат военнослужащие Донбасса, уволившиеся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года. Президент России выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. На нем он обозначил вектор работы законодательного органа власти на год. Существенная часть послания была посвящена теме спецоперации и развитию экономики. В завершении своей двухчасовой речи Путин заявил, что правда на стороне России.

Россия будет успешно развиваться в будущем, потому что ее поддерживают мужественные люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с ветеранами боевых действий. «Последние слова [в послании Федеральному Собранию], были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить, что будущее точно за нами!» — заявил Путин после церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Он отметил, что будущего не бывает без поддержки мужественных людей. Владимир Путин также отметил, что вопрос о приравнивании участников спецоперации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к статусу ветеранов будет решен. Также статус ветерана получат военнослужащие Донбасса, уволившиеся со службы из-за ранения до 30 сентября 2022 года. Президент России выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. На нем он обозначил вектор работы законодательного органа власти на год. Существенная часть послания была посвящена теме спецоперации и развитию экономики. В завершении своей двухчасовой речи Путин заявил, что правда на стороне России.