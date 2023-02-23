Зеленский заявил о желании обсудить с Китаем мирный договор

23 февраля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Ранее Зеленский опубликовал документ о новом миропорядке Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские дипломаты готовы встретится с представителями Китая для обсуждения мирного плана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом. «Мы хотели бы встретиться с Китаем», — цитирует Зеленского британская газета The Guardian . Украинский лидер отметил, что не видел никакого «мирного плана» от Китая. Ранее Зеленский опубликовал мирный план, в котором есть десять крупных держав мира. В него входят механизмы по регулированию безопасности между странами.

Украинские дипломаты готовы встретится с представителями Китая для обсуждения мирного плана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом. «Мы хотели бы встретиться с Китаем», — цитирует Зеленского британская газета The Guardian. Украинский лидер отметил, что не видел никакого «мирного плана» от Китая. Ранее Зеленский опубликовал мирный план, в котором есть десять крупных держав мира. В него входят механизмы по регулированию безопасности между странами.