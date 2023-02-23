Зеленский заявил о желании обсудить с Китаем мирный договор

Ранее Зеленский опубликовал документ о новом миропорядке
Украинские дипломаты готовы встретится с представителями Китая для обсуждения мирного плана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
«Мы хотели бы встретиться с Китаем», — цитирует Зеленского британская газета
Ранее Зеленский опубликовал мирный план, в котором есть десять крупных держав мира. В него входят механизмы по регулированию безопасности между странами.
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