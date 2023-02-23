Зеленский заявил о желании обсудить с Китаем мирный договор

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Ранее Зеленский опубликовал документ о новом миропорядке Фото:

Украинские дипломаты готовы встретится с представителями Китая для обсуждения мирного плана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Мы хотели бы встретиться с Китаем», — цитирует Зеленского британская газета The Guardian. Украинский лидер отметил, что не видел никакого «мирного плана» от Китая.

Ранее Зеленский опубликовал мирный план, в котором есть десять крупных держав мира. В него входят механизмы по регулированию безопасности между странами.

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Украинские дипломаты готовы встретится с представителями Китая для обсуждения мирного плана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом. «Мы хотели бы встретиться с Китаем», — цитирует Зеленского британская газета The Guardian. Украинский лидер отметил, что не видел никакого «мирного плана» от Китая. Ранее Зеленский опубликовал мирный план, в котором есть десять крупных держав мира. В него входят механизмы по регулированию безопасности между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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