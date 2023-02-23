Толстой жестко ответил «обезумевшим европейцам», оскорблявшим Россию на сессии ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Толстой: Россия не потерпит прямых оскорблений

23 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Петр Толстой прокомментировал русофобские высказывания латвийского депутата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой ответил на русофобские высказывания на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он заявил, что ОБСЕ остается одной из немногих площадок, на которой Россия может высказывать свое мнение, но Россия не намерена терпеть хамство. «Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента и никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле в этой ассамблее», — заявил Петр Толстой во время заседания. Трансляция велась на официальном youtube-канале ОБСЕ. Толстой также высказался в своем telegram-канале: «ОБСЕ — одна из последних площадок, где мы можем донести правду до обезумевших европейцев». Он отметил, что на заседании звучало много русофобских высказываний, которые в России не намерены терпеть. Высказывания европейцев на заседании также прокомментировал депутат госдумы Леонид Слуцкий: «Прибалты, шведы, поляки и примкнувшие к ним русофобы всех мастей хотели устроить показательный антироссийский перформанс с украинскими флагами. Но попытки адептов реставрации нацизма не прошли и не пройдут». Он также отметил, что российская делегация борется за правду. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что европейские члены ОБСЕ пытаются навязать ложь в отношении России и Белоруссии. 22-е заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23—24 февраля в Австрии. На повестку заседания вынесен украинский конфликт. Латвийский депутат прибыл на заседание с украинским флагом, а также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России. Его поддержали несколько других делегатов. Некоторые дипломаты, в том числе представитель Польши, покинули зал в знак протеста против России, передает польское издание Wiadomosci. Ранее Россия вышла из ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение было принято из-за отсутствия в России парламентариев нетрадиционной сексуальной ориентации, присутствие которых стало обязательным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой ответил на русофобские высказывания на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он заявил, что ОБСЕ остается одной из немногих площадок, на которой Россия может высказывать свое мнение, но Россия не намерена терпеть хамство. «Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента и никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле в этой ассамблее», — заявил Петр Толстой во время заседания. Трансляция велась на официальном youtube-канале ОБСЕ. Толстой также высказался в своем telegram-канале: «ОБСЕ — одна из последних площадок, где мы можем донести правду до обезумевших европейцев». Он отметил, что на заседании звучало много русофобских высказываний, которые в России не намерены терпеть. Высказывания европейцев на заседании также прокомментировал депутат госдумы Леонид Слуцкий: «Прибалты, шведы, поляки и примкнувшие к ним русофобы всех мастей хотели устроить показательный антироссийский перформанс с украинскими флагами. Но попытки адептов реставрации нацизма не прошли и не пройдут». Он также отметил, что российская делегация борется за правду. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что европейские члены ОБСЕ пытаются навязать ложь в отношении России и Белоруссии. 22-е заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23—24 февраля в Австрии. На повестку заседания вынесен украинский конфликт. Латвийский депутат прибыл на заседание с украинским флагом, а также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России. Его поддержали несколько других делегатов. Некоторые дипломаты, в том числе представитель Польши, покинули зал в знак протеста против России, передает польское издание Wiadomosci. Ранее Россия вышла из ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такое решение было принято из-за отсутствия в России парламентариев нетрадиционной сексуальной ориентации, присутствие которых стало обязательным.