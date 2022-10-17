Володин: Россия вышла из ПАСЕ из-за отсутствия парламентариев-геев. Видео

17 октября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Володин дал понять Европе, что в Думе нет представителей ЛГБТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из оснований для выхода России из Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) стало обязательное условие отправлять на заседания организации представителей ЛГБТ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что в Госдуме и Совфеде таких граждан нет. «Мы с Петром Олеговичем [Толстым] получили еще в то время, когда участвовали в ПАСЕ, формуляр, где в приоритетном порядке Госдума и СФ должны были направить на заседание … представителей как раз этих сообществ. Но у нас их нет… Поэтому мы этот формуляр не заполняли», — заявил Володин. Его слова приводит РИА «Новости». Также политик добавил, что этот момент стал одним из оснований, чтобы покинуть ПАСЕ. Сегодня в Государственной Думе прошли парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Ранее Москва сообщила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что решения ЕСПЧ будут выполняться только при соответствии с конституцией РФ. Позже ПАСЕ приняла решение исключить Москву из совета. С 16 марта РФ перестала быть членом организации.

Одним из оснований для выхода России из Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) стало обязательное условие отправлять на заседания организации представителей ЛГБТ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что в Госдуме и Совфеде таких граждан нет. «Мы с Петром Олеговичем [Толстым] получили еще в то время, когда участвовали в ПАСЕ, формуляр, где в приоритетном порядке Госдума и СФ должны были направить на заседание … представителей как раз этих сообществ. Но у нас их нет… Поэтому мы этот формуляр не заполняли», — заявил Володин. Его слова приводит РИА «Новости». Также политик добавил, что этот момент стал одним из оснований, чтобы покинуть ПАСЕ. Сегодня в Государственной Думе прошли парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Ранее Москва сообщила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что решения ЕСПЧ будут выполняться только при соответствии с конституцией РФ. Позже ПАСЕ приняла решение исключить Москву из совета. С 16 марта РФ перестала быть членом организации.