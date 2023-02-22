Сенатор от ХМАО пообещал приехать в батальон к добровольцу в зону СВО. Фото

23 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Исаков также поздравил всех, кто ежедневно служит на благо Родины, с Днем защитника отечества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал своему бывшему ученику, уехавшему добровольцем в зону СВО, приехать к нему в батальон. Сейчас боец находится в отпуске после героического поступка. О встрече с земляком политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня в Югорске, в День защитника Отечества, встретился со своим учеником, добровольцем СВО с позывным Манц. Сейчас он в отпуске после героического поступка. Мы вспоминали дни двадцатипятилетней давности, но было ощущение, что это было вчера. На прощание договорились, что приеду к нему в батальон», — говорится в сообщении. Исаков поделился, что первая встреча с учеником произошла в 1996 году, когда его еще ребенком привела тренироваться мама. Спустя годы югорчанин не раздумывая отправился добровольцем на Украину, чтобы защищать мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время телефонного разговора со своим бывшим учеником, ушедшим добровольцем на Донбасс, пообещал приобрести автомобиль УАЗ для нужд солдат и прочую необходимую технику. Исаков был приятно удивлен тем, что боец считает его наставником, который воспитал в нем любовь и чувство долга перед Родиной. Югорчанин отправился добровольцем в зону СВО защищать мирных жителей Донбасса telegram-канал Эдуарда Исакова

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал своему бывшему ученику, уехавшему добровольцем в зону СВО, приехать к нему в батальон. Сейчас боец находится в отпуске после героического поступка. О встрече с земляком политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня в Югорске, в День защитника Отечества, встретился со своим учеником, добровольцем СВО с позывным Манц. Сейчас он в отпуске после героического поступка. Мы вспоминали дни двадцатипятилетней давности, но было ощущение, что это было вчера. На прощание договорились, что приеду к нему в батальон», — говорится в сообщении. Исаков поделился, что первая встреча с учеником произошла в 1996 году, когда его еще ребенком привела тренироваться мама. Спустя годы югорчанин не раздумывая отправился добровольцем на Украину, чтобы защищать мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время телефонного разговора со своим бывшим учеником, ушедшим добровольцем на Донбасс, пообещал приобрести автомобиль УАЗ для нужд солдат и прочую необходимую технику. Исаков был приятно удивлен тем, что боец считает его наставником, который воспитал в нем любовь и чувство долга перед Родиной.